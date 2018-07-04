Аналитики: Предложение по складам в Петербурге находится на минимуме с 2011 года Общая площадь нового предложения составляет 70 тыс. кв. м.

На петербургском рынке складской и индустриальной недвижимости суммарная площадь нового предложения находится на минимальном с 2011 года уровне. Об этом сообщили в среду в компании IPG.Estate.

По показателям на начало июля на рынке производственно-складской недвижимости не прибавилось новых проектов, констатируют эксперты компании. В настоящий момент на этапе строительства находятся три новых комплекса, которые введут в эксплуатацию к концу 2018 года. Их общая площадь составит 70 тыс. кв. м. Предыдущий минимум был зафиксирован в 2011 году, тогда новое предложение находилось на уровне 30 тыс. кв. м.

Аналитики отмечают, что наибольшим дефицитом пользуются помещения производственного назначения высокого качества. Их доля в общей структуре предложения не превышает 25%.

Эксперты IPG.Estate ранее сообщали, что с точки зрения предложения ключевая тенденция I полугодия заключается в отсутствии прироста качественных офисных площадей. Учитывая заявленные проекты, прирост предложения составит 2%. Это рекордно низкий показатель за последние 10 лет. Реализация новых проектов даст существенный прирост качественного предложения только в перспективе трех-пяти лет.