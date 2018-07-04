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04.07.18 / 21:20 Новости / Россия и мир

Katara Hospitality приобрел отель Plaza в Нью-Йорке

По данным WSJ, сделка стоила $600 млн

Катарский фонд Katara Hospitality приобрел отель Plaza в Нью-Йорке. Об этом в среду пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, сделка составила порядка $600 млн. Катарский фонд купил контрольный пакет акций у индийской Sahara Group. Еще четверть пакета акций – у американской Ashkenazy Acquisition Corp и саудовского принца Аль-Валида бин Талала.

Отметим, Shara Group приобрела права на отель в 2012 году. Тогда отель оценивали в $575 млн. Sahara Group неоднократно пыталась продать отель, в прошлом году интерес к нему проявили более 50 фондов прямых инвестиций и других инвесторов.

Отель Plaza в Нью-Йорке построен в 1907 году. В числе его бывших владельце – основатель сети Hilton Конрад Хилтон и нынешний президент США Дональд Трамп.

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