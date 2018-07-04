После матча «Швеция – Швейцария» на стадионе «Санкт-Петербург» собрали 300 куб. м мусора А улицы в центре Петербурга вымоли с шампунем

После матча «Швеция – Швейцария» чемпионата мира по футболу-2018 служба уборки собрала более 300 куб. м мусора на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. Об этом в среду сообщили в городском комитете по благоустройству.

Также дворники навели порядок вокруг фан-зоны на Конюшенной площади и на центральных улицах Петербурга. Кроме того, специалисты вымоли дороги, тротуары и скамейки с использованием специальных шампуней.

Добавим, ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. На время чемпионата в городе ввели раздельный сбор мусора. Согласно рекомендациям FIFA, возле стадиона «Санкт-Петербург» установили контейнеры для отходов, подлежащих переработке, и прочего мусора.