Туризм, кризис 1998 года и бюджет ПФР. Итоги среды

Аналитики Bank of America предупредили об опасности повторения кризиса 1998 года. Федерация автовладельцев России выяснила, что более 70% АЗС в стране недоливают топливо. Глава «Натали Турс» Владимир Воробьев заявил об аннулировании всех подтвержденных туров. В Ростуризме же заявили, что на туристическом рынке РФ нет системного кризиса.

Аналитики Bank of America предупредили об опасности повторения кризиса 1998 года. Эксперты отметили на мировых рынках динамику, сходную с той, что предшествовала кризису в конце прошлого столетия.

Федерация автовладельцев России выяснила, что более 70% АЗС в стране обманывают автомобилистов путем недолива топлива. В среднем АЗС недоливают около 5% топлива, максимальное расхождение составило 19%.

Путин подписал закон о поправках в бюджет пенсионного фонда на 2018 год. Доходы фонда снизятся на 66,8 млрд рублей и составят 8 226 трлн рублей, а расходы увеличатся на 92,2 млрд рублей до 8 532 трлн рублей.

Глава туристической компании «Натали Турс» Владимир Воробьев заявил об аннулировании всех подтвержденных туров. Руководство в ближайшее время собирается обсудить план возврата денег клиентам.

А в Ростуризме заявили, что на туристическом рынке РФ нет системного кризиса. Проблемы туроператоров связаны с завышенными ожиданиями, неверной оценкой рынка и ошибками в прогнозах потребительского спроса.