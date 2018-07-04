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04.07.18 / 21:00 Новости / Россия и мир

Туризм, кризис 1998 года и бюджет ПФР. Итоги среды

Аналитики Bank of America предупредили об опасности повторения кризиса 1998 года. Федерация автовладельцев России выяснила, что более 70% АЗС в стране недоливают топливо. Глава «Натали Турс» Владимир Воробьев заявил об аннулировании всех подтвержденных туров. В Ростуризме же заявили, что на туристическом рынке РФ нет системного кризиса.

Коллаж АБН

Аналитики Bank of America предупредили об опасности повторения кризиса 1998 года. Эксперты отметили на мировых рынках динамику, сходную с той, что предшествовала кризису в конце прошлого столетия.

Федерация автовладельцев России выяснила, что более 70% АЗС в стране обманывают автомобилистов путем недолива топлива. В среднем АЗС недоливают около 5% топлива, максимальное расхождение составило 19%.

Путин подписал закон о поправках в бюджет пенсионного фонда на 2018 год. Доходы фонда снизятся на 66,8 млрд рублей и составят 8 226 трлн рублей, а расходы увеличатся на 92,2 млрд рублей до 8 532 трлн рублей.

Глава туристической компании «Натали Турс» Владимир Воробьев заявил об аннулировании всех подтвержденных туров. Руководство в ближайшее время собирается обсудить план возврата денег клиентам.

А в Ростуризме заявили, что на туристическом рынке РФ нет системного кризиса. Проблемы туроператоров связаны с завышенными ожиданиями, неверной оценкой рынка и ошибками в прогнозах потребительского спроса.

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