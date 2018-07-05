Апелляционный суд Петербурга признал законным отказ Смольного в приватизации Мальцевского рынка Город сможет выставить здание на торги

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Петербурга оставил в силе решение суда первой инстанции по делу о расторжении комитетом имущественных отношений договора с ЗАО «Аврора Инвест», которое является оператором Мальцевского рынка. Об этом стало известно в четверг.

Как передает «Фонтанка», решение суда означает, что Смольный сможет выставить здание на торги. Кроме того, город может найти инвестора по концессии.

Напомним, летом прошлого года КИО направил «Аврора Инвест» уведомление о расторжении договора аренды в связи с окончанием его срока действия. Тогда компания решила выкупить здание, однако получила отказ. После этого оператор рынка попытался обжаловать действия ведомства, но суд встал на сторону комитета. Добавим, Мальцевский рынок входит в городскую программу по модернизации рынков Петербурга.