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05.07.18 / 18:52 Новости / Россия и мир

В Google заявили о корректной работе Google Docs

«Поисковики» могут индексировать только открытые файлы

Фото: dallasnews.com

Сервис Google Docs является хорошо защищенным инструментом и работает без сбоев. Информация об этом в четверг появилась в официальном блоге Google в России.

В пресс-службе уточнили, что поисковые системы могут индексировать только документы, доступ к которым не ограничен. Это же касается открытых документов при публикации ссылки на них. При этом в Google отметили, что пользователи могут самостоятельно изменить настройки приватности.

Ранее стало известно, что документы из сервиса Google Docs попали в поисковую выдачу «Яндекса». В результате в «поисковике» можно было найти данные о паролях, сметы, расписания и другую информацию. В «Яндексе» пояснили, что индексируют всю открытую часть интернета, то есть страницы, не требующие ввода логина и пароля.

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