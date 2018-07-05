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05.07.18 / 15:41 Новости / Петербург и Ленобласть

Продолжение проспекта Ветеранов построит «Орион Плюс» за 964 млн рублей

К ноябрю 2019 года

Фото АБН

Подрядчиком на строительство продолжения проспекта Ветеранов выбрали компанию «Орион Плюс». Работы выполнят за 964,84 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок в четверг.

Проспект будут достраивать на участке от ул. Пионерстроя до пересечения с пр. Буденого. Протяженность нового участка составит 2,3 км. Дорога будет четырехполосная. Срок выполнения работ назначен до ноября 2019 года.

Напомним, в конце июня Смольный выбрал третьего подрядчика для строительства школы в Металлострое. Здание школы будет достраивать «Стройкомплекс»ю Контракт заключили на 392 млн рублей. Школу обещают достроить к декабрю.

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