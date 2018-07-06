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06.07.18 / 20:35 Новости / Россия и мир / Экономика

ФАС получила ходатайство РФПИ и Mubadala на покупку 49% в «Газпромнефть-Восток»

Сумма сделки составляет $302 млн

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Фото: consultantplus.ru

Федеральная антимонопольная служба России получила ходатайство консорциума Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и инвестфонда Mubadala Petroleum из Объединенных Арабских Эмиратов на покупку 49% в уставном капитале ООО «Газпромнефть-Восток». Об этом антимонопольщики сообщили в пятницу.

Сумма сделки составляет $302 млн. Это будет первая инвестиция фонда Mubadala в нефтедобычу в России.

Напомним, ранее в конце мая сделку одобрил совет директоров «Газпром нефти». В случае закрытия сделки Mubadala получит 44% «Газпромнефть-Восток», РФПИ – почти 5%, а «Газпром нефть» продолжит владеть 51% компании. «Газпромнефть-Восток» работает на 12 месторождениях в Томской и Омской областях. В 2017 году добыча компании составила 1,64 млн т. Запасы оцениваются в 40 млн т нефтяного эквивалента.

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