Инвестфонд из ОАЭ решила вложить 110 млн евро в российский проект «Кортеж» Создадут СП

Фонд обороны, безопасности и развития (DSDF) компании Tawazun из ОАЭ решила вложить 110 млн евро в российский проект «Кортеж». Об этом Минпромторг России сообщил в пятницу.

DSDF, ФГУП «НАМИ» и ПАО «Соллерс» подписали соглашение о создании совместного предприятия, передает «Интерфакс». Новая организация будет выпускать автомобили под брендом Aurus. DSDF инвестирует в разработку и производство автомобилей гражданского назначения класса «люкс» под этим брендом. Также средства направят на создание линейки современных защищенных автомобилей. Стороны согласуют все параметры сделки к концу года.

Напомним, проект «Кортеж» создали по поручению президента России Владимира Путина. На «Кортеж» выделили 12,4 млрд рублей. В числе моделей проекта внедорожник, седан, лимузин и минивэн. Продажа лимузина и седана начнется в следующем году.