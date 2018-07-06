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06.07.18 / 14:46 Новости / Россия и мир / Экономика

Инвестфонд из ОАЭ решила вложить 110 млн евро в российский проект «Кортеж»

Создадут СП

Фонд обороны, безопасности и развития (DSDF) компании Tawazun из ОАЭ решила вложить 110 млн евро в российский проект «Кортеж». Об этом Минпромторг России сообщил в пятницу.

DSDF, ФГУП «НАМИ» и ПАО «Соллерс» подписали соглашение о создании совместного предприятия, передает «Интерфакс». Новая организация будет выпускать автомобили под брендом Aurus. DSDF инвестирует в разработку и производство автомобилей гражданского назначения класса «люкс» под этим брендом. Также средства направят на создание линейки современных защищенных автомобилей. Стороны согласуют все параметры сделки к концу года.

Напомним, проект «Кортеж» создали по поручению президента России Владимира Путина. На «Кортеж» выделили 12,4 млрд рублей. В числе моделей проекта внедорожник, седан, лимузин и минивэн. Продажа лимузина и седана начнется в следующем году.

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