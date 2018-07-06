Rolls Royce продал коммерческое морское подразделение за 500 млн фунтов Морской бизнес перестал приносить компании прибыль

Британский холдинг Rolls Royce продал норвежской промышленной группе Kongsberg свое коммерческое морское подразделение за 500 млн фунтов.

Подразделение занималось проектированием и производством оборудования для нефтегазовых компаний, которые работают с морскими платформами. Морской бизнес Rolls Royce пострадал от падения цен на нефть и стал приносить мало прибыли. Компания заявляла о намерении продать его еще в январе. Стороны планируют закрыть сделку в конце года.

Отметим, Rolls Royce Group специализируется на производстве оборудования для авиации, судов и энергетического оборудования. Компания, в частности, создает авиадвигатели для гражданских и военных самолетов, силовые установки для судов и кораблей, газовые турбины, центробежные насосы и компрессоры.