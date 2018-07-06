Rolls Royce продал коммерческое морское подразделение за 500 млн фунтов

Британский холдинг Rolls Royce продал норвежской промышленной группе Kongsberg свое коммерческое морское подразделение за 500 млн фунтов.
Подразделение занималось проектированием и производством оборудования для нефтегазовых компаний, которые работают с морскими платформами. Морской бизнес Rolls Royce пострадал от падения цен на нефть и стал приносить мало прибыли. Компания заявляла о намерении продать его еще в январе. Стороны планируют закрыть сделку в конце года.
Отметим, Rolls Royce Group специализируется на производстве оборудования для авиации, судов и энергетического оборудования. Компания, в частности, создает авиадвигатели для гражданских и военных самолетов, силовые установки для судов и кораблей, газовые турбины, центробежные насосы и компрессоры.
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