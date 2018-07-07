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07.07.18 / 14:40 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Twitter заблокировал более 70 млн фейковых аккаунтов за два месяца

Ежедневно по 1 млн аккаунтов

Twitter заблокировал более 70 млн фейковых аккаунтов за май и июнь текущего года. Об этом источники сообщили изданию The Washington Post.

Социальная сеть каждый день блокировала 1 млн аккаунтов. В июле скорость блокировок сохранилась на прежнем уровне.

В Twitter отметили, что объем блокировок вырос в два раза с октября. По информации The Washington Post, блокировки начались после появления информации о возможно вмешательстве петербургской «фабрики троллей» в выборы президента США.

Отметим, в ноябре прошлого года Twitter обнародовал информацию о вмешательстве России в выборы в США. Социальная сеть сообщила о более 2,7 тыс. подозрительных аккаунтов. В январе Twitter заявил об обнаружении еще 1 тыс. аккаунтов с «российской пропагандой». Всего под подозрение попало 3,8 тыс. аккаунтов.

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