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07.07.18 / 19:02 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге у метро «Проспект Просвещения» прорвало трубу

Вода бьет из тротуара

Фото АБН

В Петербурге у станции метро «Проспект Просвещения» прорвало трубу. Об этом очевидцы сообщили в субботу.

Трубу прорвало на проспекте Энгельса у дома №139. Вода начала бить посреди тротуара. Очевидцы отметили, что на месте работают аварийные бригады.

Отметим, накануне в Петербурге затопило Ириновский проспект. Причина – перекладка канализационных сетей. «Водоканал» откачивал воду около четырех часов. Подтопление ликвидировали к 13:40 часам.

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