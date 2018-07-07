В Петербурге у метро «Проспект Просвещения» прорвало трубу Вода бьет из тротуара

В Петербурге у станции метро «Проспект Просвещения» прорвало трубу. Об этом очевидцы сообщили в субботу.

Трубу прорвало на проспекте Энгельса у дома №139. Вода начала бить посреди тротуара. Очевидцы отметили, что на месте работают аварийные бригады.

Отметим, накануне в Петербурге затопило Ириновский проспект. Причина – перекладка канализационных сетей. «Водоканал» откачивал воду около четырех часов. Подтопление ликвидировали к 13:40 часам.