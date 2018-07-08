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08.07.18 / 19:38 Новости / Россия и мир / Экономика

Цифровизация промышленности принесет мировой экономике $30 трлн за 10 лет – Мантуров

А цифровизация всех сфер оценивается в $100 трлн

Согласно прогнозам мировых институтов, цифровизация промышленности позволит привнести более $30 трлн дополнительных доходов в течение десяти лет. Об этом в воскресенье сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

При этом вклад цифровизации всех сфер деятельности в мировую экономику оценивается в $100 трлн, цитирует министра ТАСС. По словам Мантурова, в настоящее время развивается сфера промышленного оборудования и программных решений для будущих «умных фабрик». Он добавил, что по оценкам экспертов, к 2020 году мировой рынок технологий для цифровых производств составит более $700 млрд.

В начале июня сообщалось, что в стартапы в сфере искусственного интеллекта и цифровых решений планирует вложиться «Росатом». Суммарные инвестиции госкорпорации составят до 3 млрд рублей. Среди направлений, на которые компания планирует направлять средства, — цифровые инновации в промышленности и сервисе, «умная» энергетика, развитие «умных» городов и другие.

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