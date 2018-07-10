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10.07.18 / 19:04 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась разнонаправленно

Индекс Мосбиржи - 2365,17; РТС - 1202,42

Фото АБН

Московская биржа во вторник закрылась разнонаправленно. Индекс Мосбиржи упал на 0,34% до 2365,17 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,78% и составил 1202,42 пункта.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что российский фондовый рынок во вторник все-таки обновил максимумы, хотя для полноценного продолжения покупок сил так и не нашлось. Индекс Мосбиржи касался отметки 2379,33 пункта, что является новым рекордным пиком. Бодрова напомнила, что фаза роста длится с 27 мая с незначительными остановками на коррекцию. Основной спрос приходится на «голубые фишки», в то время как второй и третий эшелоны остаточно спокойны. В настоящий момент на площадке еще нет того финансового объема, что скоро поступит на трейдерские счета в качестве дивидендов и в будущем может быть обращен обратно на рынок. Часть денег вполне может быть конвертирована в доллары, но основная масса с большой долей вероятности вернется в ценные бумаги, считает аналитик. Новой «бычьей» целью может быть рубеж в 2400 пунктов. Второй сценарий — консолидация в границах 2340-2380 пунктов.

Ралли в нефти тянет за собой рубль не очень охотно, считает Бодрова. Доллар США сполз к 62,20 рублям, но все еще устойчиво находится в границах среднесрочного коридора 61,50-64,00 рублей, поэтому его локальная слабость никого не настораживает. Евровалюта балансирует ниже привычного нам диапазона 73-74 рублей, здесь стоит наблюдать за поддержкой около 72,70 рубля. В случае её пробоя вниз пара евро/рубль пройдет к отметке 72,50 рубля.

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