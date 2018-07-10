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10.07.18 / 19:58 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

В Петербург прибыла делегация из Японии для изучения опыта в освоении Арктики

Они встретились с Полтавченко

В Петербург прибыла делегация из Японии для изучения опыта в освоении Арктики. Об этом во вторник сообщили в администрации города.

Членами делегации являются представители науки и деловых кругов Японии. Возглавляет делегацию президент Фонда мира Сасакавы Нобуо Танака.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на встрече с делегацией заявил, что правительство города заинтересовано в развитии сотрудничества с Японией. По его словам, Петербург является историческим центром изучения Арктики и Антарктики. Глава города считает, что «в этом направлении мы могли бы активно поработать с японскими коллегами».

Во время визита в Петербург делегация из Японии уже посетила офис «Газпрома» и Балтийский завод. Также гости города побывали а Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте.

Добавим, ранее Петербург решил сотрудничать с регионами в вопросе освоения Арктики. Соответствующее соглашение Полтавченко подписал с руководителями северных регионов России. Документ был подписан на петербургском международном экономическом форуме текущего года. В Петербурге существует комитет по делами Арктики.

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