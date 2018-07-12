Сбербанк просит зарегистрировать товарный знак для детей SberKids Конкретный проект, в котором может использоваться товарный знак, пока не разработали

Сбербанк подал заявку на регистрацию детских товарных знаков «СберКид», «СберКидс», SberKids и «СберKids». Соответствующие заявки банк подал в четверг в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

Товарный знак могут зарегистрировать в нескольких категориях: компьютерные игры, мобильные приложения, финансовые услуги, ПО и другие. Как передает РБК, конкретный проект, в котором может использоваться товарный знак, пока не разработан.

Добавим, детские проекты реализуют и другие банки. Так, «Райффайзенбанк», «Альфа-банк» и «Бинбанк» предлагают услугу оформления дебетовой карты для детей от 6 до 14 лет. При этом до 14 лет карта ребенка должна быть привязана к счету родителей. «Райффайзенбанк» разработал приложение, которое учит детей азам финансовой грамотности в игровой форме. У Сбербанка также есть некоторые детские программы. Например, весной 2018 года компания запустила проект «Островок безопасности» для помощи потерявшимся детям.