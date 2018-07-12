Все новости

12.07.18 / 19:37 Банки / Новости / Россия и мир

Сбербанк просит зарегистрировать товарный знак для детей SberKids

Конкретный проект, в котором может использоваться товарный знак, пока не разработали

Фото tv.ru

Сбербанк подал заявку на регистрацию детских товарных знаков «СберКид», «СберКидс», SberKids и «СберKids». Соответствующие заявки банк подал в четверг в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

Товарный знак могут зарегистрировать в нескольких категориях: компьютерные игры, мобильные приложения, финансовые услуги, ПО и другие. Как передает РБК, конкретный проект, в котором может использоваться товарный знак, пока не разработан.

Добавим, детские проекты реализуют и другие банки. Так, «Райффайзенбанк», «Альфа-банк» и «Бинбанк» предлагают услугу оформления дебетовой карты для детей от 6 до 14 лет. При этом до 14 лет карта ребенка должна быть привязана к счету родителей. «Райффайзенбанк» разработал приложение, которое учит детей азам финансовой грамотности в игровой форме. У Сбербанка также есть некоторые детские программы. Например, весной 2018 года компания запустила проект «Островок безопасности» для помощи потерявшимся детям.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.