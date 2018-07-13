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13.07.18 / 21:55 Новости / Политика / Россия и мир

США предъявили обвинение во вмешательстве в выборы 12 офицерам ГРУ

Якобы пытались взломать серверы Демпартии и похитить логины и пароли пользователей

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Власти США предъявили обвинение во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году 12-ти офицерам ГРУ. Официальный документ появился на сайте Минюста США в пятницу.

На сайте Минюста опубликованы имена обвиняемых. В Минюсте заявили, что разведчики якобы пытались взломать серверы Демократической партии США, а также похитить логины и пароли представителей избирательной кампании Хиллари Клинтон.

Расследование о вмешательстве в американские выборы идет уже больше года. Ранее по этому делу обвинения уже предъявили 13 россиянам, 5 американцам и голландцу. Напомним, публикация обвинения происходит в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Она пройдет в Хельсинки.

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