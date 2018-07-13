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13.07.18 / 17:34 Новости / Россия и мир

Бельгийские ученые обнаружили «кокаиновый ген»

Провели эксперименты на мышах

Фото АБН

Ученые из Брюссельского свободного университета обнаружили, что в организме человека есть ген, вызывающий зависимость от кокаина. Об этом в пятницу рассказал глава исследовательской группы Альбан де Керков.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на эфир RTBF, ученые нашли ген, которые может блокировать наркотический эффект кокаина. Если удалить этот ген, прекратится желание повторит прием наркотика.

Ученые провели эксперименты с мышами. Одну из них лишили этого гена. В будущем ученые попробуют перейти к экспериментам с наркозависимыми.

Напомним, в европейских странах в настоящий момент проживает 15 млн страдающих от кокаиновой зависимости. На их лечение ежегодно уходит до 65 млрд рублей.

Ранее в мае ученые из Сан-Франциско смогли объяснить разницу воздействия на мозг эндорфинов и опиоидных наркотиков. Несмотря на схожую структуру молекул, эндорфины и опиаты по-разному взаимодействуют с нейронами мозга. В частности, опиаты воздействуют на аппарат Гольджи, один из главных внутриклеточных элементов, тогда как эндорфины этого не делают. При этом аппарат Гольджи реагирует на наркотики практически мгновенно после введения, а эндорфины выходят на «пик работы» спустя несколько минут.

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