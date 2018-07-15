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15.07.18 / 18:43 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В день финала ЧМ активисты повесили на Дворцовом мосту баннер в поддержку политзаключенных

Чтобы напомнить о нарушениях прав человека

В день финала Чемпионата мира по футболу участники движения «Весна» повесили на Дворцовом мосту в Петербурге баннер в поддержку политических заключенных в России. Это произошло в воскресенье.

Активисты пояснили, что таким образом хотят привлечь внимание к репрессиям и пыткам, на фоне которых проходит чемпионат. Они отметили, что не выступают против ЧМ как такового, но баннером хотят «напомнить о нарушениях прав человека и политических репрессиях».

Добавим, ЧМ-2018 стартовал в России 14 июня. В воскресенье в Москве проходит финальный матч турнира. На поле встретились сборные Франции и Хорватии.

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