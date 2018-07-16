ЕС ограничил поставки птицы из России Из-за распространения в стране птичьего гриппа

Евросоюз (ЕС) ввел временные ограничения на поставки мяса птицы и птицеводческой продукции из России из-за регистрации на территории страны птичьего гриппа. Об этом стало известно в понедельник из материалов Россельхознадзора.

В документе уточняется, что под ограничение попали все предприятия, работающие в России. Запрет касается мяса птицы, полуфабрикатов из него, продукции, не прошедшей термическую обработку, а также непереработанных побочных продуктов животного происхождения, в составе которых есть домашняя птица.

Добавим, по данным ТАСС, экспортировать птицу в Евросоюз могут 18 российских предприятий. В настоящий момент птичий грипп зарегистрирован в Ростовской, Курской, Самарской областях и других регионах. Ранее поставки птицы из России на время запретила Беларусь. Ограничения затронули предприятия в трех областях.