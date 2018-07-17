Все новости

17.07.18 / 14:47 Новости / Россия и мир / Экономика

Регионам выделят 36 млрд рублей помощи после повышения МРОТ

Медведев уже подписал два соответствующих документа

Регионам РФ выделят 36 млрд рублей на помощь для повышения минимального размера оплаты труда. Об этом во вторник сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как передает РИА «Новости», Медведев уже подписал два соответствующих документа. Он также сообщил, что кабинет министров обсуждает дополнительные меры финансирования регионов.

Напомним, в мае в России вступил в силу закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Таким образом, МРОТ стал составлять 11 163 рубля. Добавим также, ранее предполагалось, что повышение МРОТ придется на начало 2019 года, однако в начале текущего года Владимир Путин выступил за перенесение сроков.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,147 seconds.