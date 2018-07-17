Регионам выделят 36 млрд рублей помощи после повышения МРОТ Медведев уже подписал два соответствующих документа

Регионам РФ выделят 36 млрд рублей на помощь для повышения минимального размера оплаты труда. Об этом во вторник сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как передает РИА «Новости», Медведев уже подписал два соответствующих документа. Он также сообщил, что кабинет министров обсуждает дополнительные меры финансирования регионов.

Напомним, в мае в России вступил в силу закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Таким образом, МРОТ стал составлять 11 163 рубля. Добавим также, ранее предполагалось, что повышение МРОТ придется на начало 2019 года, однако в начале текущего года Владимир Путин выступил за перенесение сроков.