Регионам выделят 36 млрд рублей помощи после повышения МРОТ

Регионам РФ выделят 36 млрд рублей на помощь для повышения минимального размера оплаты труда. Об этом во вторник сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Как передает РИА «Новости», Медведев уже подписал два соответствующих документа. Он также сообщил, что кабинет министров обсуждает дополнительные меры финансирования регионов.
Напомним, в мае в России вступил в силу закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Таким образом, МРОТ стал составлять 11 163 рубля. Добавим также, ранее предполагалось, что повышение МРОТ придется на начало 2019 года, однако в начале текущего года Владимир Путин выступил за перенесение сроков.
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