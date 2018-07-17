ЕСПЧ обязал РФ выплатить 37 тыс. евро участницам Pussy Riot Толоконниковой и Алехиной по 16 тыс. евро, а Самуцевич - 5 тыс. евро

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить трем участницам Pussy Riot более 37 тыс. евро. Об этом в ЕСПЧ сообщили во вторник.

Суд постановил выплатить Надежде Толоконниковой и Марии Алехиной по 16 тыс. евро, а Екатерине Самуцевич — 5 тыс. евро. Кроме того, необходимо выплатить заявителям еще 11 тыс. евро в счет покрытия судебных расходов.

Напомним, в 2012 году суд в Москве признал участниц группы виновными в хулиганстве по мотивам религиозной вражды после акции в храме Христа Спасителя. Каждую из них приговорили к двум годам колонии общего режима. Позже суд заменил срок Самуцевич на условный. В 2013 году Алехину и Толоконникову амнистировали. В ЕСПЧ признали, что в деле против группы были нарушены статьи Европейской конвенции о правах человека.