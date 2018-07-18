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18.07.18 / 19:43 Новости / Петербург и Ленобласть

Полтавченко предложил ввести электронные визы для части иностранных туристов

Которые прилетают в Петербург на три дня

Фото АБН

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко предложил ввести электронные визы для иностранных туристов, которые прибывают в Петербург самолетом на срок до трех дней. Об этом в среду передает «Интерфакс».

По словам губернатора, в таких случаях следовало бы использовать опыт учета туристов, который был применен во время чемпионата мира по футболу-2018. Он отметил, что это «уникальный опыт» электронного учета.

Напомним, паспорт болельщика (Fan ID) должны были получить все болельщики ЧМ-2018. Он был необходим для прохода на стадионы, бесплатного проезда в общественном транспорте, а также позволял въехать в Россию без визы. После завершения чемпионата президент России Владимир Путин предложил иностранцам с Fan ID продлить безвизовый режим до конца 2018 года.

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