Полтавченко предложил ввести электронные визы для части иностранных туристов Которые прилетают в Петербург на три дня

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко предложил ввести электронные визы для иностранных туристов, которые прибывают в Петербург самолетом на срок до трех дней. Об этом в среду передает «Интерфакс».

По словам губернатора, в таких случаях следовало бы использовать опыт учета туристов, который был применен во время чемпионата мира по футболу-2018. Он отметил, что это «уникальный опыт» электронного учета.

Напомним, паспорт болельщика (Fan ID) должны были получить все болельщики ЧМ-2018. Он был необходим для прохода на стадионы, бесплатного проезда в общественном транспорте, а также позволял въехать в Россию без визы. После завершения чемпионата президент России Владимир Путин предложил иностранцам с Fan ID продлить безвизовый режим до конца 2018 года.