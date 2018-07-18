Фонд дольщиков проведет встречи с клиентами обанкротившейся Urban Group Встречи пройдут на следующей неделе

Фонд защиты прав дольщиков планирует провести встречи с покупателями недвижимости обанкротившейся девелоперской компании Urban Group. Об этом в среду сообщил гендиреткор компании Александр Плутник.

Как передает РИА «Новости», встречи пройдут на следующей неделе. На них будет обсуждаться ситуация по каждому объекту строительства.

Напомним, Urban Group – один из крупнейших в Московской области застройщиков. Компания имеет обязательства перед дольщиками на 80 млрд рублей. В начале июля арбитражный суд признал банкротами пять подконтрольных Urban Group компаний. В Минстрое сообщили, что проблемные объекты группы будут достроены на средства Фонда защиты прав дольщиков.