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18.07.18 / 14:12 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Ленобласти разработают экскурсию по «Зеленому маршруту

От парка «Поляна Бианки» до Шепелевского маяка

Фото АБН

Участники команды-победителя областного этапа конкурса на создание «Зеленого маршрута» впервые прошли по предложенной ими трассе в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом в среду рассказали в правительстве региона.

Активисты предложили маршрут «Война и мир «Красной горки»». Он начинается от парка «Поляна Бианки», идет, в частности, через «форт Красная Горка», форт и мыс Серая Лошадь, заказник «Лебяжий» и заканчивается на Шепелевском мысе и маяке.

Во время экспедиции участники сделали фото- и видеосъемку маршрута и провели субботник на трассе. Затем планируется разработать карту маршрута, внести на нее предложения по благоустройству, а также вариант экскурсии в игровом формате. Также участники соберут информацию для записи аудиогида.

Добавим, конкурс «Зеленый маршрут» проводится по всей России. Участники разрабатывают трассы маршрутов, оценивают их экологическое состояние и проводят субботники.

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