Марафон «Белые ночи» перекроет часть дорог в центре Петербурга На выходных

Международный марафон «Белые ночи» перекроет некоторые дороги в центре Петербурга. Об этом в четверг сообщили в дирекции по организации дорожного движения.

Марафон состоится утром воскресенья, 22 июля. Маршрут марафона захватывает центральную часть города, а также Петроградский остров, Петровский, Крестовский острова и стрелку Васильевского острова.

Подробно о перекрытии движения можно узнать по ссылке. Дирекция по организации дорожного движения приводит список улиц и точный период их закрытия.

Напомним, в этом году марафон «Белые ночи» пройдет в 29 раз. В этом году дистанция марафона составляет более 42 км, также участники могут пробежать маршрут в 10 км. Стоимость участия в основной дистанции – 1400 рублей, в дистанции для новичков – 800 рублей. Старт марафона – на Дворцовой площади 22 июля в 7:50 утра.