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19.07.18 / 15:40 Новости / Петербург и Ленобласть

ФК «Тосно» просит суд признать себя банкротом

Дата заседания пока не назначена

Футбольный клуб «Тосно» подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области заявление о признании себя банкротом. Об этом стало известно в четверг.

Согласно картотеке арбитражных дел, документ был подан в суд 17 июля. Дата рассмотрения дела в настоящий момент не назначена.

Напомним, в мае 2018 года «Тосно» впервые выиграл Кубок России, а в начале июня Forp Group (владелец ФК) объявила о закрытии клуба. Причиной стали финансовые трудности.

На этой неделе стали известны подробности создания нового футбольного клуба Ленинградской области, который заменит «Тосно». Ожидается, что финансировать новый ФК «Ленинградец» будут частные инвесторы, которые разделят между собой 90% акций. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, еще 9% получит правительство Ленобласти, а 1% достанется гендиректору клуба, бизнесмену Игорю Левиту.

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