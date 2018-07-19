MasterCard решила протестировать оплату с помощью подмигивания видеокамере Введут в следующем году

Международная платежная система MasterCard решила протестировать оплату с помощью подмигивания видеокамере. Об этом вице-президент по развитию бизнеса и цифровых платежей компании Михаил Федосеев сообщил в четверг.

Тестирование начнется осенью – в ноябре текущего года, передает ТАСС слова Федосеева. Он отметил, что тестирование будут проводить совместно с кредитными организациями. По словам Федосеева, технология selfie pay будет массово внедрена в России и мире в начале 2019 года.

Технологию можно внедрить в любое приложение, считают в MasterCard. Для этого пользователь должен оставить в приложении селфи с морганием. Затем система каждый раз будет включать видеокамеру при оплате гаджетом через приложение. По информации компании, 94% респондентов из Европы готовы оплачивать покупки таким способом.

Добавим, ранее MasterCard запустил в России сервис по переводу денег по номеру телефона. Также деньги можно перечислить с помощью социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Для перевода доступны карты Mastercard, Maestro и Visa. Технологический партнер — Mail.Ru Group.