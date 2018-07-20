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20.07.18 / 16:38 Новости / Петербург и Ленобласть

Подсветку Благовещенского моста в Петербурге отключат для замены фонарей

В сентябре

Фото АБН

ГУП «Ленсвет» отключит подсветку Благовещенского моста для замены светильников. Об этом предприятие сообщило в пятницу.

Подготовку к ремонту начнут с 23 июля. Сам ремонт стартует в сентябре.

Светильники будут менять поэтапно. С моста снимут 850 приборов общей мощностью 35 кВт. Также будут заменены 11,8 км кабеля.

Отметим, светильники на Благовещенском мосту не меняли в течение 15 лет. Общая длина моста 331 м. Ширина – 37 м. Мост возведен в 1850 году.

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