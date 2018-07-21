ФСБ ожидает увеличение расходов операторов связи на 10% из-за «закона Яровой»

ФСБ предполагает, что расходы операторов связи увеличатся на 10% из-за «закона Яровой». Об этом сообщил представитель Министерства цифрового развития.

Из-за этого могут вырасти на 10% тарифы на услуги связи, передает Reuters. Это около 110 млрд рублей в год.

По мнению президента Уральской ассоциации операторов связи Леонида Блинова, эта сумма не сможет покрыть всех расходов операторов на хранение данных и обеспечение защиты от их утечек. Блинов считает, что стоимость услуг придется увеличить в два раза для полного покрытия стоимости затрат на исполнение «закона Яровой».

Напомним, «закон Яровой» вступил в силу 1 июля текущего года.Операторы сотовой связи оценили затраты на исполнение закона в 45-60 млрд рублей в ближайшие пять лет. В мае «Коммерсант» сообщил, что интернет провайдеры начали повышать цены. Тарифы выросли на 8-10%.