Капитальный ремонт кровли в Петербурге выполнен на 65% Ремонт закончили на 145 крышах

Капитальный ремонт кровли в Петербурге выполнен на 65% от общего плана на текущий год. Об этом в жилищном комитете города сообщили в субботу.

НО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта» предоставил комитету информацию о ремонте кровли. По данным фонда на 21 июня, отремонтировано 145 объектов. В стадии завершения находятся 132 крыши, продолжаются работы по 230 адресам.

Отметим, всего в текущего году запланировано отремонтировать кровли 507 домов. На это выделили 1,1 млрд рублей. Также запланирован ремонт лифтов, фасадов и другие работы. В план включены 1560 домов.