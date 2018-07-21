«Русал» представил Минфину США план по выводу компании из-под санкций Минфин готов идти на встречу

«Русал» представил Минфину США план по выводу компании из-под санкций. Об этом в субботу сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

Он не раскрыл содержание плана, передает Reuters. Мнучин отметил, что США не планируют убрать «Русал» из бизнеса. Компания играет важную роль на рынке алюминия, уточнил министр. Он заявил, что «Русал» и ведомство могут найти решение вопроса – «это наша цель».

Напомним, Минфин ввел санкции против нескольких российских компаний и предпринимателей в апреле. В список попал Олег Дерипаска и его компания «Русал». Акции организации начали падать. Акционеры совместно в Дерипаской начали предпринимать меры для улучшения ситуации.