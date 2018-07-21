Все новости

21.07.18 / 13:08 Новости / Россия и мир / Экономика

«Русал» представил Минфину США план по выводу компании из-под санкций

Минфин готов идти на встречу

Сюжет:

Фото АБН

«Русал» представил Минфину США план по выводу компании из-под санкций. Об этом в субботу сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

Он не раскрыл содержание плана, передает Reuters. Мнучин отметил, что США не планируют убрать «Русал» из бизнеса. Компания играет важную роль на рынке алюминия, уточнил министр. Он заявил, что «Русал» и ведомство могут найти решение вопроса – «это наша цель».

Напомним, Минфин ввел санкции против нескольких российских компаний и предпринимателей в апреле. В список попал Олег Дерипаска и его компания «Русал». Акции организации начали падать. Акционеры совместно в Дерипаской начали предпринимать меры для улучшения ситуации.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.