«Дом.рф» рефинансирует ипотеку дольщикам Urban Group Дома будут достроены в течение нескольких лет

Дольщики разорившегося девелопера Urban Group смогут рефинансировать свои ипотечные кредиты с помощью АО «Дом.рф». Об этом в понедельник сообщил гендиректор компании и глава Фонда защиты граждан — участников долевого строительства Александр Плутник.

По его словам, первые дома Urban Group планируется достроить в этом году, остальные – в течение трех лет, передает РБК. При этом по плану последние дома должны ввести в эксплуатацию в мае 2021 года.

Плутник добавил, что для возобновления работ правительство Московской области выделит порядка 3 млрд рублей. Такую же сумму до конца года привлекут из резервного фонда правительства. «Дальше есть разбивка по годам», — уточнил Плутник. Кроме того, на достройку объектов Urban Group пойдут средства, собранные в фонде защиты прав дольщиков (порядка 1,6 млрд рублей).

Напомним, Urban Group строила несколько жилых комплексов в Подмосковье. В начале июля суд признал банкротом пять ее «дочек». В отношении каждой из компаний открыто конкурсное производство.