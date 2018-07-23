Все новости

23.07.18 / 16:17 Новости / Россия и мир

«Дом.рф» рефинансирует ипотеку дольщикам Urban Group

Дома будут достроены в течение нескольких лет

Коллаж АБН

Дольщики разорившегося девелопера Urban Group смогут рефинансировать свои ипотечные кредиты с помощью АО «Дом.рф». Об этом в понедельник сообщил гендиректор компании и глава Фонда защиты граждан — участников долевого строительства Александр Плутник.

По его словам, первые дома Urban Group планируется достроить в этом году, остальные – в течение трех лет, передает РБК. При этом по плану последние дома должны ввести в эксплуатацию в мае 2021 года.

Плутник добавил, что для возобновления работ правительство Московской области выделит порядка 3 млрд рублей. Такую же сумму до конца года привлекут из резервного фонда правительства. «Дальше есть разбивка по годам», — уточнил Плутник. Кроме того, на достройку объектов Urban Group пойдут средства, собранные в фонде защиты прав дольщиков (порядка 1,6 млрд рублей).

Напомним, Urban Group строила несколько жилых комплексов в Подмосковье. В начале июля суд признал банкротом пять ее «дочек». В отношении каждой из компаний открыто конкурсное производство.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,149 seconds.