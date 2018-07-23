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23.07.18 / 21:00 Новости / Россия и мир / Экономика

Референдум по пенсионной реформе и акции «Русала». Итоги понедельника

Региональные власти начнут отслеживать реакцию на свои действия в соцсетях. В понедельник акции «Русала» начали расти, а «Роснефть» подала иск к участникам проекта «Сахалин-1». ЦИК получил документы для возможного проведения референдума по изменению пенсионного возраста. Минфин решил увеличить чисто банков-агентов по продаже «народных облигаций».

Коллаж АБН

СМИ: Регионы обяжут отслеживать реакцию соцсетей на действия властей. Систему тестируют в двух регионах.

Акции «Русала» растут на Московской бирже после заявлений Минфина США. По фиксингу на 10:38, акции компании выросли на 7,28%.

«Роснефть» подала иск на 89 млрд рублей к участникам проекта «Сахалин-1». Ответчиками обозначены пять организаций.

ЦИК получил документы о возможном проведении референдума по повышению пенсионного возраста. Дату рассмотрения вопроса пока не определили.

Минфин расширит круг банков-агентов по продаже «народных облигаций». В список войдут «Почта банк» и «Промсвязьбанк».

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