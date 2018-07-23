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23.07.18 / 17:02 Новости / Общество / Россия и мир

Сбербанк запустил сервис сурдоперевода

В отделениях 24 городов

Фото АБН

Сбербанк запустил сервис видеосурдоперевода в отделениях. Об этом в кредитно-финансовой организации сообщили в понедельник.

Услуга действует в 24 городах и предоставляется бесплатно. Как рассказали в банке, при обслуживании сотрудник передает клиенту планшет, на котором к диалогу удаленно подключается переводчик русского жестового языка. Он помогает клиенту задать вопрос и получить ответ. В Сбербанке подчеркивают, что глоссарий финансовых терминов для сурдопереводчиков подготовили неслышащие сотрудники и эксперты банковской организации. Пока что количество отделений с такой опцией ограниченно.

Ранее Сбербанк сообщил о намерении запустить перевод по карте в другой банк. Таким банком стал «Тинькофф». Пока что услуга доступна только жителям Москвы.

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