«Роснефть» начнет добычу в Иракском Курдистане до конца года Промышленное использование месторождений планируют начать в 2021 году

«Роснефть» начнет добычу нефти в Иракском Курдистане до конца 2018 года. Об этом во вторник сообщает РБК.

Соглашение о совместной разработке пяти новых месторождений стороны заключили осенью 2017 года. Доля дочерних компаний «Роснефти» в проектах должна составить 80%. В этом году должна начаться геологическая часть работ. Промышленное использование месторождений планируют начать в 2021 году. Сообщается, что запасы нефти на пяти блоках могут составить 670 млн баррелей.

Добавим, ранее в «Роснефти» заявляли о планах повысить ежегодную добычу до 250 млн тонн к 2022 году. Сообщалось, что увеличение нефтедобычи должно произойти из-за разработки новых перспективных проектов. В их числе – Ванкорский и Эргинский кластер, Русское и Северо-Комсомольское месторождение. Отметим, по итогам прошлого года «Роснефть» увеличила добычу нефти на 7,3% до 225,5 млн тонн.