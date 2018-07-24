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24.07.18 / 20:42 Новости / Россия и мир / Экономика

«Роснефть» начнет добычу в Иракском Курдистане до конца года

Промышленное использование месторождений планируют начать в 2021 году

Фото АБН

«Роснефть» начнет добычу нефти в Иракском Курдистане до конца 2018 года. Об этом во вторник сообщает РБК.

Соглашение о совместной разработке пяти новых месторождений стороны заключили осенью 2017 года. Доля дочерних компаний «Роснефти» в проектах должна составить 80%. В этом году должна начаться геологическая часть работ. Промышленное использование месторождений планируют начать в 2021 году.  Сообщается, что запасы нефти на пяти блоках могут составить 670 млн баррелей.

Добавим, ранее в «Роснефти» заявляли о планах повысить ежегодную добычу до 250 млн тонн к 2022 году. Сообщалось, что увеличение нефтедобычи должно произойти из-за разработки новых перспективных проектов. В их числе – Ванкорский и Эргинский кластер, Русское и Северо-Комсомольское месторождение. Отметим, по итогам прошлого года «Роснефть» увеличила добычу нефти на 7,3% до 225,5 млн тонн.

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