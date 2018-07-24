В Кронштадте подсветили стелу «Триумф Российского флота» Мозаичное панно окружили несколькими светодиодными прожекторами

Монумент «Триумф Российского флота» в Кронштадте оборудовали архитектурно-художественной подсветкой. Об этом во вторник сообщает СПб ГУП «Ленсвет».

Мозаичное панно окружили несколькими светодиодными прожекторами. Памятник освещается под разными углами. Саму стелу украсили элементами бронзового цвета с морской военной символикой.

Напомним, стелу устанавливают ко Дню Военно-морского флота. Работы по установке светового оформления по поручению вице-губернатора Игоря Албина выполняет СПб ГУП «Ленсвет». В день ВМФ, 29 июля, в Кронштадте и Петербурге проведут парад, в котором примут участие 40 кораблей и 38 самолетов. Ранее власти Кронштадта призывали гостей города отказаться от личного транспорта ву день праздника, чтобы не перезагружать город.