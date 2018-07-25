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25.07.18 / 16:04 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге заложили тральщик «Петр Ильичев»

Его должны передать заказчику в 2020 году

Фото АБН

На Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге заложили корабль противоминной обороны проекта 12700, который получил имя «Петр Ильичев». Церемония состоялась в среду.

Корабль стал шестым (пятым в серии) судном проекта 12700, который заложили на Средне-Невском заводе, отмечает ТАСС. Тральщик должны передать заказчику в ноябре 2020 года.

Добавим, длина кораблей проекта 12700 составляет 61 м, ширина – 10 м, а водоизмещение – 890 тонн. Экипаж судна – более 40 человек. Головной корабль серии «Александр Обухов» в этом году станет участником главного военно-морского парада в Петербурге. Помимо него на заводе строятся корабли этой же серии «Георгий Курбатов», «Иван Антонов», «Владимир Емельянов» и «Яков Баляев».

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