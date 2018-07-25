Верховный суд поддержал застройщиков в споре с ЗакСом Петербурга По иску о зеленых насаждениях в Петроградском районе

Верховный суд РФ поддержал ООО «Балтийская Коммерция» и ООО «Статус Эр» по искам к Законодательному собранию Петербурга и губернатору города Георгию Полтавченко, оставив в силе решения Петербургского городского суда. Об этом в среду сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Застройщики требовали исключить из перечня зон зеленых насаждений общего пользования участки в Петроградском районе Петербурга. На тот момент, когда земли были внесены ЗНОП, они уже находились в собственности застройщиков.

Напомним, Горсуд Петербурга запретил ЗакСу и Смольному включать участки на Петроградской стороне в число скверов в марте этого года. Суд признал незаконной соответствующую поправку в закон о зеленых насаждениях. Поправки были внесены в январе.