Все новости

25.07.18 / 15:02 Новости / Петербург и Ленобласть

Верховный суд поддержал застройщиков в споре с ЗакСом Петербурга

По иску о зеленых насаждениях в Петроградском районе

Верховный суд РФ поддержал ООО «Балтийская Коммерция» и ООО «Статус Эр» по искам к Законодательному собранию Петербурга и губернатору города Георгию Полтавченко, оставив в силе решения Петербургского городского суда. Об этом в среду сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Застройщики требовали исключить из перечня зон зеленых насаждений общего пользования участки в Петроградском районе Петербурга. На тот момент, когда земли были внесены ЗНОП, они уже находились в собственности застройщиков.

Напомним, Горсуд Петербурга запретил ЗакСу и Смольному включать участки на Петроградской стороне в число скверов в марте этого года. Суд признал незаконной соответствующую поправку в закон о зеленых насаждениях. Поправки были внесены в январе.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

116 SQL queries done. Page generation took 0,153 seconds.