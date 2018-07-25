Виктор Миненко стал главой Горизбиркома Петербурга «За» проголосовали 12 человек, против – один

Городская избирательная комиссия Петербурга назначила нового председателя – им стал Виктор Миненко. Голосование было тайным и прошло в среду.

За кандидатуру Миненко проголосовали 12 человек, один член комиссии высказался против. В голосовании не участвовала лишь Ольга Покровская, представитель партии «Яблоко». В настоящее время она находится в отпуске, сообщает Росбалт.

Напомним, ранее семь членов Горизбиркома попросили ЦИК учесть их мнение при выборе нового руководителя ГИК. Они обратились с письмом к председателю ЦИК Элле Памфиловой и попросили проконсультироваться с ними перед принятием решения. Добавим, предыдущий глава петербургской избирательной комиссии Виктор Панкевич ушел в отставку 29 июня. На освободившееся место ЦИК рекомендовал назначить Виктора Миненко.