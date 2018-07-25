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25.07.18 / 18:52 Новости / Петербург и Ленобласть

Виктор Миненко стал главой Горизбиркома Петербурга

«За» проголосовали 12 человек, против – один

Фото АБН

Городская избирательная комиссия Петербурга назначила нового председателя – им стал Виктор Миненко. Голосование было тайным и прошло в среду.

За кандидатуру Миненко проголосовали 12 человек, один член комиссии высказался против. В голосовании не участвовала лишь Ольга Покровская, представитель партии «Яблоко». В настоящее время она находится в отпуске, сообщает Росбалт.

Напомним, ранее семь членов Горизбиркома попросили ЦИК учесть их мнение при выборе нового руководителя ГИК. Они обратились с письмом к председателю ЦИК Элле Памфиловой и попросили проконсультироваться с ними перед принятием решения.  Добавим, предыдущий глава петербургской избирательной комиссии Виктор Панкевич ушел в отставку 29 июня. На освободившееся место ЦИК рекомендовал назначить Виктора Миненко.

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