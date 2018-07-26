Акции Facebook обвалились на 18% на открытии торгов в США Торгуются по $177 за ценную бумагу

Акции Facebook обрушились на 18% на открытии торгов четверга в США. Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

По фиксингу на 18:43 по московскому времени, акции компании теряют 18,62% и торгуются по $177 за ценную бумагу. Отметим, после закрытия торгов в среду котировки Facebook снизились на 20,23%.

Накануне Facebook обнародовала финансовые результаты за квартал. Компания показала меньшую выручку, чем ожидали аналитики. Кроме того, социальная сеть сообщила о замедлении роста аудитории.