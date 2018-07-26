«Магнит» счел недоработанными условия сделки по покупке «СИА Групп» Но поддерживает идею инвестиций в логистическое направление

Совет директоров ПАО «Магнит» считает предварительный условия сделки по покупке «СИА Групп» недостаточно проработанными. Об этом компания сообщила в четверг по итогам заседания 25 июля.

В то же время совет директоров поддержал позицию менеджмента относительно необходимости инвестировать в логистическую инфраструктуру для улучшения ценностного предложения покупателю и результатов LFL. Кроме того, совет рекомендовал менеджменту привлечь инвестиционный банк для изучения оптимальной стратегии усовершенствования логистики и выбора актива и условий.

Напомним, «Магнит» сообщил о переговорах о приобретении фармацевтического дистрибьютора «СИА Групп» в начале лета. Параметры сделки должны были определить по итогам анализа компании. «СИА» входит в Marathon Group. В мае стало известно, что последняя купила у ВТБ 11,81% акций «Магнита».