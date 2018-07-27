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27.07.18 / 19:19 Новости / Россия и мир / Экономика

Минтруд сообщил о сроке перехода на электронные трудовые книжки

С 2020 года

Фото Максима Богодвида / РИА Новости

Министерство труда и социальной защиты сообщил о сроке перехода на электронные трудовые книжки. Об этом в ведомстве сообщили в пятницу.

Замглавы Минтруда Любовь Ельцова представила законопроект об электронной трудовой книжке. Согласно документу, электронная трудовая книжка будет представлять из себя базу данных о трудовой деятельности россиянина. Каждый работодатель должен будет передавать соответствующие данные в Пенсионный фонд России с 2020 года.

При этом, переход будет поэтапным. В течение семи лет требуется сохранять и бумажные варианты документов. После 2027 года бумажных трудовых книжек вести не обязательно, уточнила Ельцина.

Напомним, в июне об электронных трудовых говорил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он заявил, что их введут с 2020 года. По мнению Медведева, электронные трудовые позволят избежать подделок документа. Также уменьшатся затраты работодателей.

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