Минтруд сообщил о сроке перехода на электронные трудовые книжки С 2020 года

Министерство труда и социальной защиты сообщил о сроке перехода на электронные трудовые книжки. Об этом в ведомстве сообщили в пятницу.

Замглавы Минтруда Любовь Ельцова представила законопроект об электронной трудовой книжке. Согласно документу, электронная трудовая книжка будет представлять из себя базу данных о трудовой деятельности россиянина. Каждый работодатель должен будет передавать соответствующие данные в Пенсионный фонд России с 2020 года.

При этом, переход будет поэтапным. В течение семи лет требуется сохранять и бумажные варианты документов. После 2027 года бумажных трудовых книжек вести не обязательно, уточнила Ельцина.

Напомним, в июне об электронных трудовых говорил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он заявил, что их введут с 2020 года. По мнению Медведева, электронные трудовые позволят избежать подделок документа. Также уменьшатся затраты работодателей.