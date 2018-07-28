Комитет Совфеда отозвал законопроект об аккредитации визовых центров Но не отказывается от идеи

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и член комитета Олег Морозов отозвали законопроект об аккредитации визовых центров. Об этом Косачев сообщил на своей странице в Facebook в субботу.

Он отметил, что они остаются уверенными в правильности идеи законопроекта и будут добиваться его принятия в интересах защиты граждан. Косачев заявил, что ситуация с отсутствием регулирования имеющих доступ к персональным данным россиян компаний недопустима.

Он уточнил, что у авторов инициативы нет намерения закрыть визовые центры. Законопроект об организации работы компаний, уточнил Косачев.

Напомним, ранее сенаторы предложили внести изменения в закон, предполагающие введение аккредитация визовых центров. По мнению Российского союза туриндустрии, это может повлечь закрытие всех визовых центров. В союзе отметили, что консульствам будет проще закрыть визовые центры. В таком случае визы можно будет получить только у консулов.