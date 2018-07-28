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28.07.18 / 13:39 Новости / Россия и мир / Экономика

Совет Федерации одобрил повышение НДС

До 20%

Фото АБН

Совет Федерации одобрил повышение НДС. Соответствующее решение принято на субботнем заседании.

Речь идет о повышении НДС до 20%. Льготы по налогу сохраняются. Это относится к товарам социального назначения: лекарства, медицинские изделия, продукты, детские товары, периодических печатных изданий и книг о культуре, образовании и науке. Нулевая ставка НДС сохраняется для внутренних межрегиональных воздушных перевозок.

Напомним, данный законопроект правительство внесло в Госдуму 14 июня. Госдума одобрила его в третьем чтении во вторник, 24 июля. За законопроект проголосовали только члены партии «Единая Россия». Против выступили Наталья Поклонская и представили других партий.

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