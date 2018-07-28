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28.07.18 / 13:59 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Военный корабль из Пакистана прибыл в Петербург

Он будет участвовать в параде Дня ВМФ

Фото «Фонтанка»

Военный корабль из Пакистана «Аслат» прибыл в Петербург. Об этом администрация города сообщила в субботу.

«Аслат» будет участвовать в параде на День ВМФ в качестве почетного гостя, передает 78.ru. Корабль отшвартовали на набережной лейтенанта Шмидта. Там он пробудет до 31 июля.

Администрация Петербурга предполагает, что жителям и гостям города разрешат осмотреть «Аслат». Во время своего визита в города делегация Пакистана посетит Ленинградскую военно-морскую базу.

Отметим, ранее «Аслат» уже посещал Россию. Он приплывал в Новороссийск в 2013 году. Добавим, ранее Минобороны сообщило о прибытии китайской делегации в Петербург. В числе делегации командующий ВМС Китая вице-адмирал Шэнь Цзинлун.

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