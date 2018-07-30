Все новости

30.07.18 / 15:44 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге со здания британского генконсульства сняли флаг

Ожидается, что консульство завершит свою работу 30 июля

Сотрудники генерального консульства Великобритании сняли флаг страны у здания в Петербурге. Это произошло в понедельник днем.

Ожидается, что консульство завершит свою работу 30 июля, сообщает ТАСС. Официально дата закрытия пока не названа.

Напомним, генконсульство Соединенного Королевства работало в Петербурге с 1992 года. В марте 2018 года МИД РФ заявило о высылке из страны 23 британских дипломатов о закрытии консульства страны в Петербурге. Это стало ответной мерой на аналогичную высылку российских дипломатов из Британии. Причиной конфликта стал инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По утверждению британской стороны, Москва причастна к происшествию. В РФ обвинения отвергают.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.