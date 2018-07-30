В Петербурге со здания британского генконсульства сняли флаг Ожидается, что консульство завершит свою работу 30 июля

Сотрудники генерального консульства Великобритании сняли флаг страны у здания в Петербурге. Это произошло в понедельник днем.

Ожидается, что консульство завершит свою работу 30 июля, сообщает ТАСС. Официально дата закрытия пока не названа.

Напомним, генконсульство Соединенного Королевства работало в Петербурге с 1992 года. В марте 2018 года МИД РФ заявило о высылке из страны 23 британских дипломатов о закрытии консульства страны в Петербурге. Это стало ответной мерой на аналогичную высылку российских дипломатов из Британии. Причиной конфликта стал инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По утверждению британской стороны, Москва причастна к происшествию. В РФ обвинения отвергают.