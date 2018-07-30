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30.07.18 / 20:58 Новости / Россия и мир / Экономика

Авиабилеты, автокредиты, АФК «Система» и «черные кредиторы». Итоги понедельника

Авиабилеты могут подорожать на 10% из-за повышения НДС, льготное автокредитование продлили до 2020 года, а АФК «Система» погасила кредит РФПИ на 40 млрд рублей. Тем временем количество «черных кредиторов» выросло в два раза.

Коллаж АБН

Власти рассматривают возможность повышения ставки на полеты через Москву с 10% до 20%. На региональные рейсы в обход Москвы при этом предлагается обнулить НДС.

Программу льготного автокредитования продлили на 2018–2020 годы. Также правительство увеличило скидку при покупке автомобиля для жителей Дальнего Востока.

АФК «Система» досрочно погасила кредит «Газпромбанка», организованного РФПИ, в размере 40 млрд рублей. Для этого АФК подписала соглашение с банком «Открытие», который предоставил ей кредит на 15 млрд рублей без обеспечения cо сроком погашения в 2021 году.

В первом полугодии 2018 года ЦБ выявил около 1,89 тыс. организаций, которые не имеют лицензии ЦБ и осуществляют незаконное кредитование. Этот показатель увеличился вдвое в годовом выражении.

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