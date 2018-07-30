В ночь на вторник на развязке КАД с дорогой «Ольгино-Симоногонт» перекроют съезд На шесть часов

В ночь на вторник, 31 июля, в Петербурге на развязке КАД с автодорогой «Ольгино-Симоногонт» полностью перекроют съезд №1-1. Об этом в понедельник сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Речь идет о съезде с внешнего кольца КАД в Ленинградскую область. Он будет недоступен для автомобилистов с 23:00 30 июля до 5:00 31 июля.

Ранее ФКУ Упрдор «Северо-Запад» объявило конкурс на уборку КАД. Подрядчик должен будет чистить дорогу и тротуары, следить за чистотой автобусных остановок, опор освещения и ограждений, а также чистить снег и выполнять другие работы. Начальная цена контракта составляет более 9 млрд рублей. Контракт рассчитан на 2019-2023 годы.