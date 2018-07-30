ВТБ потребовал со структуры китайской CEFC погасить долг на $170 млн Банк может обратиться в Высокий суд Сингапура

Сингапурская AnAn Group (структура китайской CEFC) получила от ВТБ требование погасить долг в размере порядка $170,4 млн. Об этом стало известно в понедельник из материалов AnAn International.

В компании уточнили, что задолженность связана со сделкой репо с бумагами En+ Group. В случае невыплаты долга ВТБ может обратиться в Высокий суд Сингапура. В AnAn отмечают, что требования российского банка могут негативно отразиться на деятельности компании.

Напомним, осенью прошлого года En+ Group провела первичное размещение акций (IPO) на Лондонской бирже. Тогда AnAn Group приобрела 6,25% акций En+ на $500 млн. Бумаги были заложены в банке ВТБ по сделке репо. В мае сообщалось, что ВТБ получил акции En+ от сингапурской AnAn, увеличив свою долю до 9,6%.